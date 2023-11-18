رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

القبض على 3 أشخاص أثناء سرقة حواجز حديدية من مخزن بالجيزة

كتب:

جيهان عبد العزيز
12:32 م | السبت 18 نوفمبر 2023
مديرية أمن الجيزة

مديرية أمن الجيزة

ألقت مباحث الجيزة، القبض على 3 أشخاص أثناء شروعهم في سرقة حواجز حديدية من مخزن أسفل الدائري، بشارع البحر الأعظم ، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط 3 أشخاص أثناء الشروع في سرقة 8 حواجز حديدية

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه حضور مشرف أمن إلى ديوان القسم.

وأفاد بضبطه 3 أشخاص أثناء شروعهم في سرقة 8 حواجز حديدية من مخزن، وبمواجهتهم أمام العقيد محمد الصغير، مفتش المباحث، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتحرر محضر بها، وأحاله المقدم هشام فتحي، رئيس المباحث، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ المزيد:

حي المعادي يوقف أعمال مخالفة ويزيل إشغالات ويرفع حواجز حديدية (صور)

محافظة القاهرة تحذر من وضع حواجز حديدية بالشوارع.. اعرف العقوبة

تركيب حواجز حديدية وغلق جانبي الكوبري العلوي بفارسكور

حواجز حديدية أمام لجان الثانوية العامة لمنع التكدس بالقليوبية
بقلم جيهان عبد العزيز