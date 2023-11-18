القبض على 3 أشخاص أثناء سرقة حواجز حديدية من مخزن بالجيزة

ألقت مباحث الجيزة، القبض على 3 أشخاص أثناء شروعهم في سرقة حواجز حديدية من مخزن أسفل الدائري، بشارع البحر الأعظم ، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط 3 أشخاص أثناء الشروع في سرقة 8 حواجز حديدية

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه حضور مشرف أمن إلى ديوان القسم.

وأفاد بضبطه 3 أشخاص أثناء شروعهم في سرقة 8 حواجز حديدية من مخزن، وبمواجهتهم أمام العقيد محمد الصغير، مفتش المباحث، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتحرر محضر بها، وأحاله المقدم هشام فتحي، رئيس المباحث، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.