ممشى بني سويف يستقبل 122 سائحا من جنسيات متعددة

استقبلت محافظة بني سويف، باخرتين سياحيتين عبارة عن فندقين عائمين، أثناء رحلتيهما في نهر النيل بين أسوان والقاهرة مروراً بالمحافظة، وتحملا فوجين سياحيين قوامهما 122 سائحًا.

استقبال الفوجين بالممشى السياحي في بني سويف

وأشار بيان صادر عن إدارة الإعلام في محافظة بني سويف، اليوم السبت، أنه نفيذًا لتكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم" قامت الإدارة العامة للسياحة بإعداد برنامج سياحي، تضمن استقبال الفوجين بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل، للاستمتاع بمنظر ورعة النيل، بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

سعادة بين أعضاء الفوجين

من جهتها أكدت مدير السياحة، أن أعضاء الفوجين عبروا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف، معربين عن تقديرهم لمحافظ الإقليم الدكتور محمد هاني غنيم، والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة و أسوان.