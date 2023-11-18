تعرف على قسط السيارة أكسنت RB موديل السنة بمبادرة الإحلال لمدة 7 سنوات

كشفت مبادرة إحلال السيارات المتقادمة واستبدالها بسيارات أخرى جديدة عن تفاصيل تقسيط السيارة العلامة التجارية هيونداي أكسنت آر بي عن سعرها وتقسيطها خلال 7 سنوات بفائدة مالية متناقصة.

نشرت مبادرة إحلال السيارات أن تقسيط السيارة هيونداي أكسنت آر بي موديلات حديثه يبدأ قسطها من 8266 جنيها شهريًا لمدة 7 سنوات، ويتم تقديم من خلال الموقع الرسمي للمبادرة الإحلال للسيارات التابع لوزارة المالية.

مبادرة إحلال السيارات

وأوضح القائمون على مبادرة إحلال السيارات أنّ مالكي السيارات القديمة يقوم بتقديم الأوراق على الموقع الرسمي ثم يتم تحديد موعد لإرسال السيارة القديمة إلى ساحة التخريد، وخلال أسابيع يتم إرسال الأوراق إلى أحد البنوك المتعاقد معها، واستكمال أوراق تقسيط السيارة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي.

هيونداي أكسنت آر بي

ونشر الوكيل المصري للسيارة هيونداي أكسنت آر بي مواصفات السيارة التي يتم توريدها إلى المبادرة وتسليمها للمواطنين، وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 125 حصانًا، وعزم دوران يصل إلى 156 نيوتن/ متر.

يعتمد محرك السيارة على ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، كما تضمن السيارة أكسنت آر بي على منظومة الجر الأمامي للعجلا، وتتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 11.1 ثانية، وتستهلك السيارة أكسنت آر بي متوسط 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

كما تتضمن مواصفات السيارة أكسنت آر بي بأبعاد 4370 ملم طول، 1705 ملم عرض، و1455 ملم ارتفاع، وترتفع السيارة عن الأرض مسافة 147 ملم، ويصل طول قاعدة العجلات 2570 ملم، وتصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 389 لترا.

مواصفات السيارة أكسنت أربي

السيارة هيونداي أكسنت أربي مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان، من بينها وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، كاميرا للرؤية الخلفية، حساسات ركن خلفية، مصابيح ضباب أمامية، نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة، وزجاج كهربائي، وعجلة القيادة قابلة للإمالة، ومسند يد أمامي، جهاز تحديد المسافة الخلفية، وعجلة القيادة وناقل الحركة مكسو بالجلد، ومقابض داخلية مطلاء من الكروم، وجنوط 16 بوصة، ومثبت سرعة.