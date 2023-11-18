نشرة دولية.. انتصار قضائي جديد لترامب وليبيريا تختار رئيسا جديدا

شهدت عدة دول حول العالم خلال الساعات القليلة الماضية 3 أحداث مهمة، منها إعلان محكمة أمريكية بدء النظر في قضية التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 ضد ترامب في أغسطس 2024، واختيار الشعب الليبيري رئيسا جديدا للبلاد خلفا لجورج ويا.

وفي ولاية جورجيا الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة، طلب مكتب المدعي العام من محكمة مقاطعة فولتون، بدء النظر في قضية التدخل بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أغسطس 2024، كما طلب تحديد موعد لجلسة استماع يعبر فيها المتهمون بشكل نهائي عن موقفهم بشأن التهم الموجهة إليهم في 21 يونيو 2024، على أن تبدأ العملية نفسها في 5 أغسطس من العام ذاته.

وفي وقت سابق، وجهت المحكمة، إلى ترامب و18 آخرين من مساعديه تهما بالتآمر من أجل إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسة في 2020، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

حملة ترامب: القرار يشكل مسماراً جديداً في نعش الاحتجاجات المناهضة لأمريكا

كما رفضت القاضية ساره والاس بمحكمة في ولاية كولورادو غرب البلاد، طلباً بحذف اسم ترامب، 77 عاما، عن بطاقات الاقتراع بسبب اتهامه بالعصيان على المستوى الفيدرالي، في إطار الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لاختيار المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2024 في تلك الولاية، فيما رحبت حملة الرئيس الأمريكي السابق، بالقرار.

وقالت حملة ترامب، إن القرار، يشكل مسماراً جديداً في نعش الاحتجاجات المناهضة لأمريكا على بطاقات الاقتراع، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

اختيار لائيس جديد لليبيريا

وفي ليبيريا الواقعة غرب إفريقيا، أقر الرئيس المنتهية ولايته، نجم كرة القدم السابق جورج ويا بخسارته في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الثلاثاء الماضي أمام المعارض جوزف بواكاي، وقال في كلمة بثتها الإذاعة الرسمية، إنه هنأ الرئيس المنتخب لفترة «6 سنوات» جوزف بواكاي على فوزه، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

حصول جورج ويا على 49.11 % من الأصوات

ومساء أمس الجمعة، أظهرت النتائج التي نشرتها اللجنة الانتخابية حصول بواكاي «78 عاما»، على 50.98 % من الأصوات في مقابل49.11 % لصالح ويا، بعد فرز 99% من الأصوات، فيما احتفل عشرات من أنصار بواكاي بفوزه وهم يرقصون أمام أحد مراكز حزبه في حي فياما في مونروفيا.

وفي روسيا، علق وزير العلوم والتعليم العالي، فاليري فالكوف على تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين، في المنتدى الثقافي الدولي التاسع في بطرسبورج، حول بدء المتخصصين الروس والسوريين قريبا في ترميم قوس النصر في مدينة تدمر الأثرية بسوريا، وقال إن علماء الآثار في بلاده، قادرون على حل أصعب المشاكل العلمية بنجاح، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.