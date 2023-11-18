كيليان ميرفي أفضل ممثل في مهرجان «بالم سبرينجز» عن فيلم «Oppenheimer»

يكرم مهرجان بالم سبرينجز السينمائي الدولي النجم كيليان ميرفي، بطل فيلم «Oppenheimer»، بجائزة أفضل ممثل لهذا العام في مهرجان، ومن المقرر أن تقام جوائز الأفلام في 4 يناير المقبل، بينما يستمر المهرجان حتى 15 من نفس الشهر، وفقا لموقع «هوليوود ريبورتر».

ومن جانبه، قال رئيس المهرجان ناتشاتار سينج تشاندي: «يقدم كيليان مورفي صورة مذهلة لجيه روبرت أوبنهايمر كعالم يقود مشروع مانهاتن لإنتاج أول قنبلة ذرية في العالم»، متابعا: «لهذا الأداء الأفضل في مسيرتنا المهنية، يشرفنا تقديم جائزة ديزرت بالم للإنجاز فئة التمثيل إلى كيليان ميرفي».

تكريم إيما ستون وفيلم «Killers of the Flower Moon»

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أُعلن أن نجمة فيلم «Poor Things» إيما ستون ستحصل على جائزة أفضل ممثلة، كما تم الإعلان عن تكريم فيلم «Killers of the Flower Moon» للمخرج مارتن سكورسيزي بجائزة فانجارد لهذا العام، ومن المقرر الإعلان عن المزيد من الجوائز في الأسابيع المقبلة.

ويعتبر فيلم «Oppenheimer» هو التعاون السادس الذي يجمع كيليان ميرفي مع الكاتب والمخرج كريستوفر نولان بعد ثلاثية «The Dark Knight» بالإضافة إلى «Inception» و«Dunkirk».

ومن بين الفائزين السابقين بالجائزة ريز أحمد، وجيف بريدجز، وبرادلي كوبر، وآدم درايفر، وكولين فيرث، ودانيال داي لويس، وأندرو جارفيلد، وماثيو ماكونهي، وجاري أولدمان، وشون بن، وبراد بيت، وإدي ريدماين.