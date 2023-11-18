رفع كفاءة 10 طرق في 3 مراكز لتحقيق السيولة المرورية بالبحيرة

نفذت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة برئاسة كريمة عاشور أعمال مسح وتمهيد طبانات 10 طرق بنطاق مراكز دمنهور وكفر الدوار وأبو حمص، في إطار جهود محافظة البحيرة لرفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة اللازمة لها، لتحقيق السيولة المرورية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وجاءت الطرق كالآتي:-

-«طريق مدخل عزبة الشريف، سكة الباشا، والحصى وهليل، منشأة الأوقاف، جسر مصرف الخيرى سنطيس، والكفرة من كوبري زهرة حتى كوبري الزمرانة»، وذلك بمركز دمنهور

- طريق هرة بمركز كفر الدوار.

-طريق النخلة البحرية وجسر مصرف محلة كيل وجسر ترعة القناوية بمركز أبو حمص.

توجيهات بسرعة تسوية الطرق

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بسرعة تسوية الطرق وخاصة بالقرى المنذر بها مبادرة حياة كريمة قبل موسم الشتاء و الأمطار، تسهيلاً للحركة المرورية و تيسيراً على المواطنين.

رصف بعض طرق البحيرة

وأصدرت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بيان حول يفيد البدء في تنفيذ العديد من طرق مدن ومراكز المحافظة، في إطار الخطة السنوية لتمهيد طرق المحافظة