«القاهرة»: المؤهلات المتوسطة ودون مؤهل الأعلى بين العاملين بالمحافظة
كتب:
وائل فايز
04:52 م | السبت 18 نوفمبر 2023
محافظة القاهرة
كشف تقرير لمحافظة القاهرة، عن أن المؤهلات المتوسطة وبدون مؤهل، هي الأعلى بين العاملين بالمحافظة، إذ بلغت نسبة العاملين بالمحافظة حسب المجموعات الوظيفية خلال عام 2021- 2022 كالتالي:
- الدرجة العليا: 0.1%
- الحرفية: 6.7%
- الفنية: 12.7%
- التخصصية: 31.6%
- خدمات معاونة: 10.7%
- مكتبية: 38.3%
كما أشار التقرير، إلى أن أعلى نسبة من العاملين بالمحافظة، هم الحاصلين على مؤهل متوسط، حيث بلغت نسبتهم 35.6%، يليهم نسبة العاملين دون مؤهل بنسبة 27%، ثم الحاصلين على بكالوريس أو ليسانس أو ما يعادلها بنسبة 24.3%، وأقل نسبة من العاملين هم من الحاصلين على الدكتوراه بنسبة 0.2%، يليهم حملة الدبلومات الممتازة بنسبة 0.4%، ثم حملة الماجستير بنسبة 1.2%.
وبالنسبة لفئة الإناث، أشار التقرير، إلى أن أعلى نسبة من العاملات بالمحافظة، الحاصلات على مؤهل بكالوريس أو ليسانس أو ما يعادلها بنسبة 38.4%، يليهن نسبة العاملات من حملة المؤهلات المتوسطة بنسبة 37.9%، ثم الحاصلات على مؤهلات فوق متوسطة بنسبة 9.2%، وأقل نسبة من العاملات هم الحاصلات على الدكتوراه بنسبة 0.3%، يليهن حملة الدبلومات الممتازة بنسبة 0.9%، ثم حملة الماجستير بنسبة 1.7%.
أما بالنسبة للعاملين المؤقتين، أوضح التقرير أن أكبر نسبة منهم، الحاصلين على مؤهل عالي بنسبة 41%، يليهم المؤهل المتوسط بنسبة 37%، ثم دون مؤهل بنسبة 20%، وأقل نسبة من العاملين المؤقتين هم الحاصلين على مؤهل أقل من المتوسط بنسبة 2%.