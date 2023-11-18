«تضامن القاهرة»: 1003 دور حضانة في العاصمة

كشف تقرير لمديرية التضامن بمحافظة القاهرة أنه يوجد نحو 1003 دور حضانة بإجمالي سعة 68177، وتمثل المنطقة الشرقية النسبة الأكبر بين مناطق المحافظة من حيث عدد دور الحضانة وذلك بنسبة 38% يليها المنطقة الجنوبية بنسبة 30% من إجمالي عدد دور الحضانة بالمحافظة، أما النسبة الأقل فكانت من نصيب المدن الجديدة حيث بلغت 6% يليها المنطقة الغربية بنسبة 10% ثم المنطقة الشمالية بنسبة 16% وذلك من إجمالي عدد والحضانة بالمحافظة .

عدد الأطفال

وفيما يتعلق بعدد الأطفال بدورالحضانة، أشار التقرير إلى أن النسبة الأكبر من نصيب المنطقة الشرقية بالقاهرة وبلغت 33.2% يليها المنطقة الشمالية 25.4% من إجمالي عدد الأطفال بدورالحضانة بالمحافظة، بينما المدن الجديدة ممثلة في القاهرة الجديدة تضم نسبة أقل من عدد الأطفال بنسبة 5%، يليها المنطقة الغربية بنسبة 12.4% ثم المنطقة الجنوبية بنسبة 24% من اجمالي عدد الأطفال بدور الحضانة بالمحافظة.

سن الحضانة

وأوضح أن عدد الأطفال في سن الحضانة من سن عام إلى 5 سنوات يشمل 420571 ذكرًا، و418763 أنثى، وعدد دور الحضانة 1003.