اليوم آخر موعد لسحب ملف وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

أعلن مجلس الدولة منذ 11 نوفمبر الماضي عن بدء سحب ملفات وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة، على أن يكون آخر موعد للتقديمات هو اليوم الأحد.

المستندات المطلوبة لسحب الملف

وعن المستندات المطلوبة فأوضح المجلس أن المستندات المطلوبة للتقديم على الوظيفة كالتالي:

1- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل.

2 - صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

3 - ما يفيد سداد مبلغ 1500 جنيه على الكود المؤسسي رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلي المصري - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.

شروط التقدم للوظيفة

1- التقدم للذكور والإناث.

2- ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

3- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.

4- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة لشغل تلك الوظيفة القضائية، طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

5- اجتياز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

يشار إلى أن المجلس نوه عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، بعدم أحقية أي دفعة سابقة بخلاف دفعة 2023، في التقديم إلى وظيفة مندوب مساعد.