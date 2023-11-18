المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للفن الشعبي: الألعاب ليست فكرة سطحية

كشفت الدكتورة إيمان مهران المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للفن الشعبي، عن الفرق الجوهري في الألعاب الشعبية بأنواعها، لأنها تخضع لقوانينها موضحة أن التطور الحضاري جاء بالسلب على الألعاب الشعبية لأنها تسببت في عملية التوحد.

هناك ألعاب تقليدية وحديثة

وأوضحت المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للفن الشعبي خلال استضافتها ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر قناة dmc، اليوم السبت: «أن أن هناك ألعاب تقليدية، وحديثة ، وألعاب ما بعد الحداثة :«اللي بيقلقني في قصة الألعاب، وأنا بحذر منها هي الألعاب التي تكون مليئة بالأسلحة ومشاهد دموية وفيها طرف بيدخلك في تحدي وأنت مش عارفه والتي تصل إلى حد التخلص من الحياة مثل لعبة الحوت الأزرق».

استثمار في الألعاب

وتابعت المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للفن الشعبي:«نقع ونواجه أزمتين وهي أزمة المحافظة على خصوصية المجتمعات وأزمة أخرى خاصة بالألعاب، لأن موضوع الألعاب لا يمثل فكرة سطحية ولكن هي علاقة اجتماعية، مسألة الألعاب هناك جزء استثماري فيها».