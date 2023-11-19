رفع قمامة ومخلفات في حملة مكبرة للنظافة بحي الأربعين في السويس

قاد اللواء هشام الشيمي رئيس حي الأربعين في محافظة السويس حملة مكبرة أسفرت عن رفع كميات كبيرة من المخلفات ضمن إجراء تكثيف حملات النظافة ورفع التراكمات والمخلفات استعداداً لموسم الأمطار.

تكثيف حملات النظافة بحي الأربعين

وقال اللواء هشام الشيمي رئيس حي الأربعين في محافظة السويس، في تصريحات خاصة إن الجهاز التنفيذي لحي الأربعين يكثف من حملاته لرفع المخلفات والقمامة والتراكمات، موضحا أنه قاد حملة مكبرة للنظافة ورفع التراكمات استعداداً لاستقبال موسم الأمطار وللحفاظ على مستوى النظافة والحفاظ على الوجه الحضاري للحي، وفقاً لتعليمات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، أسفرت عن رفع كميات كبيرة من المخلفات والقمامة.

رفع المخلفات بأماكن متعددة في حي الأربعين

وتابع رئيس حي الأربعين أن الحملة التي شارك فيها مختلف الأجهزة والادارات المعنية داخل حي الأربعين لليوم الثاني على التوالي أجرت رفع الأتربة ومخلفات البناء والقمامة باستخدام 8 سيارات فورد حمولة 20 طن ولودر وذلك بمقلب سيد شحاتة وملعب خيرى وخلف مسجد المجاهدين وخلف المبادرة بالمثلث وخلف مركز طبى المحروسة وشارع القماين وأمام مدرسة احمد عبده الجديدة وحاوية الإمام مالك ومخزن الانابيب بالعبور والشباب 1 و2 والصرف .

وأهاب رئيس حى الأربعين بالمواطنين عدم إلقاء مخلفات البناء والرتش بالطرق الرئيسية والأراضي الفضاء وبجوار أسوار المقابر وإلقائها بالأماكن المخصصة لها حفاظا على المظهر الحضاري.