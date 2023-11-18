مساعد الخارجية الأسبق لـ«الوطن»: مصر الفاعل الرئيسي بأحداث الشرق الأوسط

قال السفير أحمد القويسني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر هي الفاعل الرئيسي وبامتياز فيما يحدث من أزمة يمر بها الشرق الأوسط، وذلك لأن مصر هي أكبر دولة عربية، بالإضافة إلى تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، الذي كانت مصر عاملاً مهماً في جوهره.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر لها دور تاريخي فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني، يتنوع ما بين خبرات وحدود وتاريخ مشترك، وتاريخ أيضًا من الدعم الإنساني والحضاري في كل المجالات، ومصر عنصر مؤثر للغاية فيما يحدث في قطاع غزة من حرب تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة.

مساعد وزير الخارجية الأسبق: هناك رصيد من التأثير المصري على الجانب الفلسطيني

وأوضح السفير «القويسني» أن هناك رصيد وتركة من التأثير المصري على الجانب الفلسطيني نشأت من دور لطالما قامت به مصر بامتياز شديد، يتمثل في دور الوساطة وإنهاء الاصطدامات ما بين إسرائيل وفلسطين: «لدينا خبرة في مسألة التفاوض ووضع حد للصدامات التي يستخدم فيها السلاح، لنا دور تاريخي ولنا خبرة تاريخية متراكمة، نعرف كل المفاوضين وندرك كل أبعاد الصراع، ونتدخل للصالح الفلسطيني دائمًا، ومصر مهمة تكتسب أهميتها من هذه الأبعاد، أبعاد جغرافية وحدود مشتركة وتاريخ مشترك من الحروب، وتاريخ إقامة السلام».

واستكمل: «تواجهنا مع إسرائيل ودخلنا في جولات تفاوض مع إسرائيل، فالخبرة تراكمت لدى مصر في الملف الإسرائيلي سواء في البعد العربي أو الفلسطيني».

«القويسني»: الاتحاد الأوروبي يدرك كل العناصر التاريخية المتعلقة بدور مصر

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق أن الاتحاد الأوروبي يدرك كل هذه العناصر التاريخية الهامة المرتبطة بدور مصر في الصراع الفلسطيني والأزمات في الشرق الأوسط، والتي تجعل مصر مؤهلة للقيام بدور فاعل وحاسم في المسألة، كما يدرك حقائق الصراع التاريخي بين مصر وإسرائيل: «مصر والاتحاد الأوروبي يضمهم عدد من المنظمات والتشكيلات والترتيبات الأورومتوسطية، ومصر منضمة إلى الشراكة الأوروبية المتوسطية، وبالتالي في كل المؤتمرات واللقاءات مع وزراء الخارجية وكبار المسئولين، يتم التطرق إلى الأزمة في الشرق الاوسط والعلاقات المصرية الإسرائيلية وإقرار السلام في الشرق الأوسط».