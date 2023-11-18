آخر مستجدات دخول المساعدات إلى غزة عبر رفح (أرقام)

كشف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن هناك 3 محاور رئيسية لاستقبال المساعدات في شمال سيناء كمحطة أخيرة قبل نقلها إلى قطاع غزة.

أنواع قوافل المساعدات

أضاف شوشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك القوافل البرية التي تسير على الطرق، وقوافل بحرية تصل عبر ميناء العريش وقوافل جوية من خلال مطار العريش مؤكدًا على أن الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي منوط بهما استقبال المساعدات لنقلها إلى أهالي غزة مشددًا على أن هناك سفينة تركية ذات غاطس عميق وصلت إلى ميناء العريش تحمل مساعدات لأهالي غزة.

151 طائرة عبر مطار العريش

وأشار إلى أن مصر استقبلت 151 طائرة عبر مطار العريش على متنها 3539 طنًا الموجهة لقطاع غزة موضحا أن هناك 1089 شاحنة دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، ومعظم المساعدات التي دخلت القطاع مصرية.

وقال إن هناك 221 فلسطينيا مصابا دخلوا من قطاع غزة لتلقي العلاج في مصر، خرج منهم 36 شخصا إلى خارج البلاد والباقي يتلقى العلاج في مصر حيث هناك مستشفى كل 20 كيلومترا.

واختتم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء أنه تم تجهيز كل سبل الرعاية المختلفة لاستقبال الأطفال الفلسطينيين حديثي الولادة في مستشفى العريش.