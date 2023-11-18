 «الوزراء»: مصر ستصبح مركزا إقليميا للتصدير.. والاستثمارات الأجنبية متنوعة

قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك مجموعة من المصانع التي تفقدها رئيس الوزراء اليوم، في مدينتي العاشر والعبور، حصلت على الرخصة الذهبية، لافتا إلى أن الدولة تهدف بأن تكون مركزا إقليميا للتصدير في المنطقة.

استثمارات أجنبية متنوعة

وأضاف «الخشن»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المصانع التي شملتها الجولة، استثمارات من السعودية وألمانيا وإيطاليا وتركيا واليابان، وهي استثمارات أجنبية متنوعة في المجال الصناعي.

22 قرارا لتيسير الإجراءات للمستثمرين

وأشار إلى أن هذا انعكاس واضح لجهود الدولة، في جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال التدابير التي تنفذها الدولة في هذا الشأن، والمظلة التي كانت تخوضها الدولة لجذب المستثمرين، من خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أصدر 22 قرارا يصبون في تجاه تيسير الإجراءات.