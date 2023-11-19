تفاصيل ختام فعاليات الملتقى الفكري للفتيات بمنطقة السويس الأزهرية

اختتمت منطقة السويس الأزهرية، الملتقى الفكري للفتيات، تحت إشراف الدكتور مؤمن الهواري رئيس منطقة السويس الأزهرية.

ختام الملتقى الفكري للفتيات بالسويس

اختتمت منطقة السويس الأزهرية ثاني أيام فعاليات الملتقى الفكري للفتيات للعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣م، بحضور جمال عبادي مسئول مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية والاخصائيين الاجتماعيين بالمعاهد والطالبات المشاركات بالملتقى، وتحت رعاية الدكتور مؤمن الهواري رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، وآيات محمد حسن، مدير عام العلوم الثقافية، وإشراف محمد الحسيني مدير رعاية الطلاب.

الاستماع إلى مقترحات الطالبات حول الملتقى

استمعت آيات محمد، مدير عام العلوم الثقافية، إلى مقترحات الطالبات حول موضوعات الملتقى الفكري، وأكدت أهمية هذا الملتقى لتبادل الخبرات بين طلاب المعاهد للمراحل الدراسية المختلفة وناقشت معهن عن عدة موضوعات تتعلق بالفكر الديني الوسطي وضرورة الالتزام بالعقائد الدينية خلال الدراسة وممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية والعلمية.

وقدمت الطالبات بعرض فقرات متنوعة شملت تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم فقرات من الإنشاد الديني وغيرها من الفقرات الفنية والأدبية وأكدن استفادتهن من برنامج الملتقي وكيف تبادلوا الأفكار والأراء والمقترحات مع زملائهن في المعاهد المختلفة.