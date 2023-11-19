هاني محمود: «قلت للسفيرة الأمريكية إن البلد كلها هتنزل في 30 يونيو 2013»

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، ووزير الاتصالات الأسبق، إن السفير البولندي في مصر كان قد دعاه في إحدى المرات على حفل عشاء عنده، وعندما ذهب وجلس على طاولة العشاء فوجئ بأن من يجلس إلى جواره هي سفيرة أمريكا السابقة آن باترسون، وقد سألته عن سبب تقديم استقالته من حكومة الإخوان، فقال لها إنه لم يستطع التأقلم مع ثقافة الإخوان ولا طريقة إدارتهم للبلد وبالتالي لم يستطع أن يكمل في الحكومة.

واستكمل أن السفيرة قالت له «إنت عارف لو الإخوان مشيوا.. مين اللي هيجي؟» فقلت لها من؟ فقالت لي السلفيون، فقلت لها لماذا يا فندم.. هل لا يوجد في مصر سوى الإخوان والسلفيين؟ فقالت لي أنتم لا تمتلكون أحزابا، في حين أن الإخوان والسلفيين هما المجموعتان المنظمتان»، فقلت لها بأن هذه قناعتك ولك مطلق الحرية.

توقعات بشأن ثورة 30 يونيو

وتابع مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، ووزير الاتصالات الأسبق خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «سألتني سفيرة أمريكا ما توقعاتك بشأن ما سيحدث في 30 يونيه؟» فقلت لها: «البلد كلها هتنزل»، فشككت في رأيي، فحكيت لها قصة حدثت من عدة أيام، فقلت لها: «هناك سيدة أعرفها زوجها متوفى ولديها ثلاثة أولاد، وفي 25 يناير كانت تحلف أولادها أثناء نزولهم من المنزل بعدم مشاركتهم في المظاهرات خوفًا عليهم، لكن هذه السيدة قالت لي بأنها ستشارك في 30 يونيه هي وأولادها، ولا يوجد لديها مانع بأن تعود باثنين فقط من أولادها الثلاث في سبيل العيش عيشة صحيحة وأن تعود مصر مرة أخرى للمصريين»، فكان رد فعلها، أنها تفاجأت وحملت حقيبتها وأخرجت منها أجندة صغيرة وظلت تكتب بها.

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج «الشاهد»، تحت عنوان «التجربة المصرية».. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.