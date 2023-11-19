الفشل يلاحق استخبارات الاحتلال الإسرائيلي.. مناطيد التجسس لم ترصد هجوم 7 أكتوبر

فشل ذريع يلاحق دولة الاحتلال الإسرائيلي أمنيا واستخباراتيا، إذ لا تزال تحقق في ملابسات هجوم 7 أكتوبر الماضي على تل أبيب من جانب الفصائل الفلسطينية، في ظل فشل الاحتلال في تحمل عواقبه.

وكشفت مصادر أمنية وصناعية إسرائيلية، عن أسرارا جديدة تكشف عن الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي إذ أفادت المصادر بأن بالونات التجسس التي من شأنها التحذير من هجوم 7 أكتوبر كانت معطلة، كما لم تحدث أو يتم صيانتها بشكل صحيح.

تعطل 3 من أصل 7 بالونات تجسس

وأكدت المصادر لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تعطل 3 من أصل 7 مناطيد تجسس من طراز «سكاي ستار» على حدود قطاع غزة، مما ترك ثغرة في الدفاعات الإسرائيلية إذ أن عطل هذه البالونات المملوءة بالهيليوم، يعد جزءا أساسيا من نجاح العملية الأمنية، خصوصا أنها مجهزة بكاميرات وأجهزة استشعار وبرامج تجسس.

ووجهت المصادر الاتهامات للسلطات الإسرائيلية بأنها أهملت البالونات وصيانتها، مؤكدة عطل بعض البالونات وقت الهجوم. فيما كشف مصدر في الصناعة، إن الكاميرات وأجهزة التجسس في المناطيد كانت قديمة، ولم تضع دولة الاحتلال أي ميزانية لتطوريها كما لم تشتري معدات جديدة.

لواءان فقط من أصل 32 كانا قريبين من حدود غزة وقت الهجوم

وفي سياق متصل، كشفت الصحفية عن مصادر خاصة أن لواءين فقط من أصل 32 لواء من الجيش الإسرائيلي، كانا قريبين من حدود غزة وقت الهجوم.

يذكر أن عددا من وسائل الإعلام الغربية والإسرائيلية تداولت مؤخرا العديد من التقارير بخصوص فشل القبة الحديدية، في التصدي للهجوم.