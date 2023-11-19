فيلم «بلوموندو» يتصدر المركز الأول في دور العرض.. كم بلغت الإيرادات؟

احتل فيلم «بلوموندو» بطولة حسن الرداد، المركز الأول في بقائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر.

وقال الموزع السينمائي، محمود الدفراوي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن فيلم بلوموندو حقق أمس 272 ألف جنيه، وتصدر إيرادات الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض.

وطرح فيلم بلوموندو في دور العرض السينمائي، دون العرض الخاص للفيلم الذي كان من المقرر أن يحضره أبطال العمل وعدد من النجوم، بسبب الأوضاع في فلسطين، وحسب ما أعلن حسن الرداد، أنه يجرى التبرع بإيرادات أول أسبوع من الفيلم لصالح غزة.

أبطال فيلم بلوموندو

يشارك في بطولة فيلم بلوموندو، حسن الرداد، هاجر أحمد، ميرنا نورالدين، محمد محمود، محمد رضوان، محمود حافظ، ريحاب الجمل، إنجي وجدان، تأليف محمد ويفي وحازم ويفي، إخراج ياسر سامر.

أحداث فيلم بلوموندو

تدور قصة فيلم بلوموندو في إطار لايت كوميدي، من خلال شخصية بلوموندو الذي يستغل سفر زوجته لإقامة حفل ما، ولكن تحدث له مفاجآت تقلب الأحداث، خصوصًا عندما يكتشف أنا هناك تلاعبًا ما كان يحدث دون علمه.