أبرز الفعاليات الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال يوم

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عددا من المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة والمبادرات المتنوعة من الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في عدد من المحافظات.

وجاءت أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي ليوم السبت 18 نوفمبر 2023، كالآتي:

حزب حماة الوطن

- نظمت أمانة محافظة الفيوم مؤتمرا جماهيريا في مركز طامية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

- نظمت أمانة محافظة الفيوم مؤتمرا جماهيريا بمركز إطسا بقرية قصر الباسل لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

- نظمت أمانة محافظة الدقهلية لقاء جماهيريا بمركز ميت غمر لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية 2024.

- نظمت أمانة محافظة أسوان مؤتمرا جماهيريا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية القادمة.

حزب مستقبل وطن

- نظمت أمانة الحزب بمحافظة الشرقية، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بمدينة الزقازيق وسط حشد كبير من مواطني المحافظة.

- نظمت أمانة الحزب بمحافظة البحر الأحمر مؤتمرا جماهيريا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمدينة رأس غارب.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

- نظمت أمانة التحالف الوطني بمحافظة الإسماعيلية ندوة مع قيادات المرأة بالمحافظة، للتوعية بضرورة تشجيع المواطنين على المشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

- نظمت أمانة التحالف محافظة الأقصر مؤتمرا جماهيريا لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور الآلاف من المواطنين من جميع مدن وقرى الأقصر.

- نظمت أمانة التحالف الوطني بمحافظة البحيرة لقاء مع المواطنين بمركز المحمودية للتوعية بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي.

حزب الاصلاح والنهضة

أطلق حزب الإصلاح والنهضة حملة «مصر تختار الرئيس» بمنطقة حلوان للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وتوعية المواطنين بدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

- أطلقت حزب الاصلاح والنهضة بمحافظة بورسعيد مبادرة «مصر تختار الرئيس» لتوعية المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

- نظم حزب الاصلاح والنهضة مبادرة «مصر تختار الرئيس» بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، لتوعية المواطنين بدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وكذلك أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة.

حزب الحرية المصري

- نظمت أمانة حزب الحرية المصري بمحافظة قنا أول مؤتمر نسائى حاشد فى قلب الصعيد لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور أكثر من 3000 سيدة من قرى وعزب ونجوع المحافظة.

- نظمت أمانة محافظة القليوبية مؤتمر جماهيري حاشد بناحية كفر منصور مركز طوخ بمشاركة حوالي 400 شخص من أبناء القرية لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة.

- نظمت أمانة الجيزة بحزب الحرية المصري، لقاء جماهيريا مع عدد من أهالي وعائلات قرية المنوات بمركز أبو النمرس بالجيزة، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج

نظمت النقابة مؤتمرا جماهيريا في محافظة المنوفية بمشاركة الآلاف من عمال الغزل والنسيج من محافظات مختلفة، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حزب الجيل الديمقراطي

- نظمت أمانة الحزب بمحافظة الجيزة مؤتمرا جماهيريا لإعلان تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وموافقته الكاملة على كل القرارات التي اتخذتها القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي.

- نظمت أمانة الحزب بمحافظة القاهرة مؤتمرا جماهيريا، لإعلان تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

التيار الإصلاحي الحر

نظم التيار الإصلاحى الحر المكون من أحزاب «مصر القومى، الإصلاح والنهضة، الاتحاد» بمحافظة الدقهلية مركز طلخا.

نقابة التطبيقين

نظمت نقابة التطبيقيين مؤتمرا حاشدا لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

النقابة العامة للمهن الرياضية

نظمت النقابة العامة للمهن الرياضية ندوة توعوية على هامش المؤتمر الدولي الرياضة طريق للسلام بين الشعوب لدعم وتأييد السيد المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، وتفويضه لاتخاذ كل القرارات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

حزب المؤتمر

نظمت أمانة الحزب بمحافظة سوهاج مؤتمرا جماهيريا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.