محلل سياسي: الغرب يتعامل بازدواجية مع مفهومي الإرهاب وجرائم الكراهية

قال باسم أبو سمية، المحلل السياسي، إن عجز المجتمع الدولي عن التصدي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، فضلا عن ازدواجية معاييره، من الأسباب الرئيسية التي شجعت دولة الاحتلال على المُضي نحو تدمير قطاع غزة بشكل منهجي خلال 43 يوما، فلا أحد يحاسبها أو يطالبها بوقف إطلاق النار وقتل المدنيين العُزل والأطفال.

ازدواجية الغرب في التعامل مع القضايا

وأضاف «أبو سمية»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، والمذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، أن الغرب يتعامل بازدواجية مع مفهومي الإرهاب وجرائم الكراهية، إذ صُنف في الولايات المتحدة بالثمانيات كأحد أشكال العنف السياسي غير الأخلاقي الذي لا يمارسه سوى الآخريين كالإسلام والعرب وغيرهم.

الرأي العام أصبح أكثر تفهما

وتابع «أبو سمية»، أن الجمهور الغربي، خاصة الرأي العام، أصبح أكثر تفهما وأقل تطرفا من الأنظمة، مشيرا إلى أن الدول الغربية تعمل على اقتران مفهوم الإرهاب بالعرب، فهم يستخدمون شعار الإسلام لكي يسيطروا على مفاصل السلطة، وإسرائيل والولايات المتحدة أول من كانا يغذيان هذا التيار في المنطقة خلال السنوات الماضية، موضحا: «لن يكن هناك من يسأل إسرائيل عما تفعله طالما تحظى بدعم اليمين سواء المتطرفين أو العنصريين بالولايات المتحدة الأمريكية».