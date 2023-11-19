تجهيز مستودعات لحفظ معدات الصيانة في محطة مياه الهلالي بأسيوط

تفقد المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد، المبنى الإداري بمحطة مياه الهلالي، للاطمئنان علي سلامة سير الأعمال الجارية، وتسكين الموظفين في أماكنهم بعد إنهاء أعمال الإحلال والتجديد والتواصل مع العاملين بالشركة بصورة مباشرة.

محطة مياه الهلالي

واصطحب «الشرقاوي» أثناء المرور على عدد من مكونات محطة مياه الهلالي عددا من المسؤولين بالشركة، من بينهم المهندس عاطف ناثان، استشاري الشركه للدعم الفني، والمهندس أحمد على مدير منطقه شرق مدينه أسيوط.

وتضمن المرور علي إدارة الشؤون التجارية بمنطقه شرق وإدارة شؤون العاملين، وإدارة الشبكات، وورشة صيانة وإصلاح المحابس التالفة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من موارد الشركة، كما تم المرور على مستودعات حفظ معدات إصلاح وصيانة الشبكات.

حفظ معدات الصيانة

وأوصى «الشرقاوي»، خلال الجولة التفقدية بضرورة تجهيز أوعية ومستودعات وتهيئتها لحفظ معدات الصيانه اللازمه للشبكات للحفاظ عليها من التلف، وتجهيز أوعية لأرشفة الملفات الخاصة بالعملاء مع ضرورة وضع خطة زمنية عاجلة للتسكين في المبنى الإداري الجديد بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد.