الكشف على 2902 مواطن في 3 قوافل طبية مجانية بالمنوفية

نجحت القوافل الطبية في محافظة المنوفية، خلال الشهر الجاري، في توقيع الكشف الطبي على 2902 مواطن خلال القوافل الطبية المجانية في 3 مراكز وهي قويسنا ومنوف والسادات، وفق توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

التخصصات الطبية في القوافل المجانية بالمنوفية

وأكدت الدكتورة الشيماء شفيق منسق القوافل الطبية في محافظة المنوفية، أنّ القوافل التي تنظمها مديرية الصحة تشمل التخصصات الطبية المختلفة كافة : «باطنة وأنف وأذن وجراحة وجلدية ونساء وتوليد وتنظيم أسرة وأسنان ورمد»، فضلًا عن وجود مراكز تحاليل وأشعة متنقلة في مكان القوافل.

قوافل طبية في 3 مراكز بالمنوفية

وأضافت منسق القوافل الطبية في محافظة المنوفية، أنّ القوافل منذ بداية الشهر، أقيمت في مراكز قويسنا ومنوف والسادات، لخدمة قرى جزي ومنشأة النور وميت سراج، والقرى المجاورة لها، كما تم تحويل عدد من الحالات التي تحتاج إلي تدخلات بنقلها إلى المستشفيات العامة والمركزية.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، وتأكيد أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.