اجتماع بفريق برنامج «مودة» تمهيدا لانطلاق مرحلة جديدة بجامعة الزقازيق

اجتمع الدكتور عاطف حسين، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون التعليم والطلاب، بفريق المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، تمهيداً لانطلاق مرحلة جديدة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية «مودة» والشراكة الاستراتيجية بين وزراة التضامن الاجتماعي والجامعة في تنفيذ أنشطة وفعاليات المشروع، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري في مختلف المجالات.

حضور رئيس مشروع مودة

جاء ذلك بحضور الدكتور هبة محمد علي، أستاذ ورئيس قسم علم النفس بكلية الآداب والمنسق الفني لمشروع مودة بالجامعة، ثروت محمد إبراهيم، مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والمنسق الإداري للمشروع، وأعضاء هيئة التدريس أعضاء المشروع.

أهمية المبادرة لتأهيل الشباب

خلال كلمته رحب الدكتور عاطف حسين، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون التعليم والطلاب بأعضاء الفريق، مشيداً بالإنجاز الذى تم تحقيقه خلال الفترة الماضية، مؤكداً أهمية المبادرة الرئاسية لتأهيل الشباب الجامعي وانطلاق مرحلة جديدة من التدريبات المباشرة، مؤكداً على أهمية البرنامج وتنفيذه بالجامعة لخدمة الطلاب والطالبات والبيئة المحيطة، كما أكد على دعم الجامعة لتنفيذ البرنامج وتوفير كل ما يلزم لتحقيق البرنامج لأهدافه.

وأشارت الدكتورة هبة محمد علي إلى آليات تنفيذ البرنامج وتحديد الكليات التي سيتم تنفيذ المشروع بها مرحلة أولى، موضحةً أنه تم تزويد فريق العمل بالجامعة بالنماذج المعدة للعملية التدريبية سواء للمدربين أو الطلاب

إنجازات عديدة لمشروع مودة

جدير بالذكر أن مشروع «مودة» حقق العديد من الإنجازات المشتركة في الفترة السابقة خلال المرحلتين الأولى والثانية، والتي أسفرت عن إعداد 744 كادرا تدريبيا من أعضاء هيئة التدريس على مستوى 27 جامعة، وتدريب 135 طالبا وطالبة على مستوى 11 جامعة مصرية.