إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالصف

أصيب 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بدائرة القسم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية؛ يفيد بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص ومصابين بالطريق الإقليمي بدائرة القسم.

على الفور انتقل النقيب أحمد عز أبو خطوة معاون مباحث الصف والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث، وبالانتقال تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص يقودها سائق، 40 عاما، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابة 7 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.