بعد غلق باب التقديم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.. اعرف موعد تسليم الملفات

انتهت أمس الأحد المدة المحددة من إدارة مجلس الدولة، فيما يخص سحب ملفات وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من دفعة 2023 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة بعد فتح باب التقدم من يوم 11 نوفمبر حتى 19 نوفمبر الجاري .

موعد تسليم ملفات وظيفة مندوب مساعد

وبدأ التساؤل حول موعد تقديم ملفات وظيفة مندوب مساعد بعد سحبها إذ أوضح المجلس عبر صفحته الرسمية ب«فيس بوك»، أن موعد التسليم يبدأ من يوم 2 ديسمبر 2023 وجاء كالتالي:

السبت 2 ديسمبر

- جامعة القاهرة

- جامعة السادات

- جامعة الزقازيق

الأحد 3 ديسمبر

- جامعة عين شمس

- جامعة بنها

الاثنين 4 ديسمبر

- جامعة الإسكندرية

- جامعة المنصورة

- جامعة المنوفية

الثلاثاء 5 ديسمبر

- جامعة أسيوط

- جامعة المنيا

- جامعة بني سويف

- جامعة الفيوم

الأربعاء 6 ديسمبر

- جامعة جنوب الوادي

- جامعة أسوان

- جامعة سوهاج

- جامعة دمياط

- جامعة بورسعيد

الخميس 7 ديسمبر

- جامعة الأزهر بنين

- جامعة الأزهر بنات

السبت 9 ديسمبر

- جامعة حلوان

- جامعة طنطا

- أكادييمية الشرطة

- الجامعة البريطانية

- الجامعة الألمانية

الأحد 10 ديسمبر

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