المنتزه يتابع تداعيات الأمطار والتأكد من جاهزية الشنايش والمطابق

أكد اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حى المنتزة أول بالإسكندرية، رفع درجة الاستعدادات لمواجهة أمطار نوة المكنسة، والمنخفض القطبي، الذي تتعرض له البلاد خلال هذه الأيام.

وأوضح سحلول، لـ«الوطن»، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع إدارات الحي المعنية، والانتشار الميداني للتأكد من عدم وجود تجمعات للمياه بالشوارع الرئيسية والفرعية وبريف المنتزه أول، كما تم التأكد من جاهزية شنايش ومطابق صرف الأمطار، وتتم متابعة تداعيات الأمطار على مدار الساعة.

المرور على شوارع الحي

وقال أحمد إبراهيم سكرتير عام الحي، إنه تم التنسيق مع شركة الصرف الصحي، لمواجهة هطول الأمطار أولا بأول، ومتابعة تمركزات البدالات وسيارات الشفط، علما بأن غرفة العمليات تتلقى كل البلاغات على مدار الساعة، لافتاً إلى أنه تم المرور على شارع 30 وشارع القاهرة ونفق 45 وشارع مصطفى كامل ميدان توريل، كما تم المرور على شارع جمال عبدالناصر، شارع محمد نجيب ونفق محمد نجيب، شارع ملك حفني قبلي وأمام مدرسة ملك حفني، شارع حسن رفعت وشارع، 57 وش ابن عقيل بدربالة أمام مسجد عبد الحليم وطريق الكورنيش.

تواجد سيارات الشفط

وأضاف اللواء محمد عبدالله سحلول أنه ‏لا توجد تجمعات للمياه حتى الآن، وجميع الشنايش والمطابق تعمل فى صرف المياه بشكل جيد، بالإضافة لتواجد سيارات الشفط في الشوارع تحسباً لأي طوارئ أو هطول أمطار غزيرة حتى يتم تصريف المياه بشكل فوري لعدم تراكم المياه.