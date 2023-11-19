 نائبة التنسيقية: قانون التصالح الجديد يستجيب لطلبات المواطنين

أعلنت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

وقالت النائبة مرثا محروس: «القانون يستجيب لطلبات المواطنين»، محذرة من حدوث فجوة بين نصوص القانون والتطبيق العملي على أرض الواقع.

النائبة تطالب بسرعة إصدار التراخيص الجديدة والمصالحات

وطالبت النائبة النائبة مرثا محروس بسرعة إصدار التراخيص الجديدة والمصالحات، وأن تظهر التسهيلات في التطبيق العملي لمشروع القانون، كما وجهت خلال الجلسة العامة رسالة للمواطنين بعدم ارتكاب مخالفات جديدة.

تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.