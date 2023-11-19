محافظ الغربية يتفقد شوارع طنطا والمحلة لمتابعة رفع نواتج الأمطار

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال رفع مياه الأمطار بشوارع المحافظة، لحظة بلحظة، تزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة، متفقدا شوارع مركز ومدينة طنطا وشوارع المحلة، وسمنود، فضلا عن جهود الوحدات المحلية، في رفع مياه الأمطار، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال بنهاية اليوم، لتيسير حركة المارة بالشوارع، خاصة أمام المناطق الحيوية، التي تشهد ترددا مستمرا للمواطنين كالمستشفيات والبنوك والمدارس، حيث انتشرت معدات المجالس والمدن في كل الأرجاء، لكشط التجمعات.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وخلال الجولة، أكد المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، وحتى انتهاء موجة الطقس مع استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وغرف العمليات بالأحياء، وشركة مياه الشرب وشركة الكهرباء، على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة التغيرات في الأحوال الجوية، والتعامل السريع مع أي أثار ناتجة.

الاستعداد الجيد

وأوضح المحافظ أن الاستعداد الجيد من الوحدات المحلية وتنظيف وتطهير البالوعات وتسليكها وتجهيز سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة وتمركز المعدات في الأماكن المتفق عليها أعطى أسبقية للتعامل مع المحاور والشوارع الرئيسية والكباري والأنفاق، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة رفع نواتج الأمطار من الشوارع الفرعية.

وكان محافظ الغربية، وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد فور ورود بيان هيئة الأرصاد الجوية، لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، وذلك من خلال مراجعه بالوعات صرف الأمطار للتأكد من كفاءتها في سرعة تصريف مياه الأمطار.