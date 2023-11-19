تحرير محاضر وضبط مواد غذائية غير صالحة في حملة بالدقهلية

شنت رئاسة مركز المنصورة، التابعة لمحافظة الدقهلية، حملة تموينية مكبرة، على عدد من المنشآت الغذائية والأسواق التجارية لبيع السلع الغذائية، وتضمنت المرور على عدد من المجمعات الاستهلاكية، والمعارض والمنافذ والمجازر، لضبط الأسعار ومراقبتها وللقضاء على التلاعب والغش، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية، وتوفيرها بأسعار مناسبة، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر منوعة في نطاق المركز.

نتائج الحملة التموينية

قال اللواء سمير صدقي، رئيس مركز المنصورة، نقوم بشن حملات مكبرة بشكل يومي وفي الفترتين الصباحية والمسائية من خلال تشكيل لجنة خماسية مكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، ومسؤولي البيئة والإشغالات.

وأسفرت عن تحرير 10 محاضر متنوعة، مابين عدم إعلان عن الأسعار وذبح خارج السلخانة وعدوك وجود شهادات صحية ونقص اشتراطات صحية والعمل دون ترخيص في بعض المحلات وضبط 65 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومتغيرة الخواص وإعدامها بالكامل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

تطهير الأسواق من السلع الفاسدة

وأكد رئيس مركز المنصورة، بالمتابعة المستمرة وتكثيف الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة حرصا وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين، والتواجد بشكل ميداني بين المواطنين في نطاق المركز والقرى والعزب بواسطة فريق عمل المركز، والاستماع للمواطنين وحل مشكلاتهم وفي حال الإبلاغ عن مخالفات يتم التوجه لمجلس المدينة ويتم تحري المشكلة وسرعة حلها في الحال.