الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين: المناطق السكنية في غزة تتعرض لقصف مستمر

قال يان إيغلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، إن المناطق السكنية في غزة تتعرض للقصف المستمر، ولا مكان آمن في القطاع، ونشكر مصر على جهودها في إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، ولدينا اتفاق مع الهلال الأحمر المصري الذي يبذل جهودا كبيرة لإدخال المساعدات إلى غزة.

صعوبات كبيرة في التواصل مع المواطنين

وتابع: نطلب وقفا فوريا لإطلاق النار في قطاع غزة، والعديد من الأطفال الفلسطينيين الأبرياء يموتون جراء القصف الإسرائيلي، كما نواجه صعوبات كبيرة في التواصل مع المواطنين والمنظمات في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وانقطاع الاتصالات، وذلك في نبأ عاجل أفادت به القاهرة الإخبارية.

وفي نفس السياق، أفاد المراسل بدخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة، في ظل نفاد الوقود داخل القطاع وتأثر المستشفيات.

ووافقت إسرائيل على توريد 24 ألف لتر من الوقود للشاحنات المخصصة لعمليات الأمم المتحدة في غزة، بحسب وكالة «رويترز».

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قررت إسرائيل السماح لشاحنات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بنقل عدة آلاف من الليترات عبر معبر رفح، لصالح الأنشطة الإنسانية، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة من 40 يومًا.