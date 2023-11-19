«القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء» تشارك في معرض «Cairo IC»

شاركت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، في فعاليات الدورة 27 من معرض Cairo ICT23، الذي يُعقد في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2023، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

عقد لقاءات مع الشركات والمؤسسات المُشاركة في المعرض لمناقشة سُبل التعاون في مجال الاستشعار

واشتمل جناح الهيئة في المعرض على العديد من منتجاتها وخدماتها في مجال الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، حيث عرضت الهيئة مجموعة من الصور الفضائية لتطبيقات تتبع التغيرات المكانية للزراعة واستصلاح الأراضي واستكشاف الثروات المعدنية ورصد تغيرات الشواطئ في كل من الغردقة والساحل الشمالي، والتقييم والتنبؤ بالتغيرات المناخية في سواحل البحر المتوسط، والتنبؤ بالآفات الزراعية باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى عرض مجموعة من منتجات الاستشعار من البُعد ومنها نماذج للأقمار الصناعية، بالإضافة إلى عرض خدمات تحليل الصور الفضائية، وخدمات رصد الأرض، وخدمات التخطيط والتنمية.

وحظيت مشاركة الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء في المعرض الدولي للاتصالات باهتمام كبير من الزوار، حيث قاموا بزيارة الجناح الخاص بالهيئة للتعرف على منتجاتها وخدماتها، كما عقدت الهيئة عددًا من اللقاءات مع الشركات والمؤسسات المُشاركة في المعرض؛ لمناقشة سُبل التعاون في مجال الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء.

ويشمل جناح الهيئة عرض نشاطات مُتخصصة في تطبيقات الاستشعار من البُعد ونُظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي، حيث قامت الهيئة بتقديم منصات تفاعلية تستخدم الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الزراعة ومكافحة الآفات، بالإضافة إلى عرض بعض التطبيقات الخاصة بالشمول الرقمي وكذلك أطالس لمشروعات الدلتا الجديدة.

ومن جانبه، أشار الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء إلى ضم خدمات الهيئة إلى منصة الحوسبة السحابية لافتًا إلى أن الهيئة تخدم العديد من المشروعات القومية التي تخدم تحقيق أغراض التنمية المُستدامة، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس التزام الهيئة بتقديم حلول مُبتكرة في مجالات التكنولوجيا والفضاء، مما يُعزز دورها الريادي في تطوير المشاريع البحثية والتطبيقات العلمية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة تهدف من المشاركة في المعرض إلى التعريف بمنتجاتها وخدماتها، وتعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات العاملة في المجال، والمشاركة في مناقشة أحدث التطورات في مجال الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء.