عاجل.. انتظام الدراسة في الإسكندرية غدا

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على انتظام الدراسة غدًا الإثنين 20 نوفمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، وذلك بناءً على الإفادة الواردة من توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

محافظة الإسكندرية تنفي تعطيل الدراسة غدا

ونفت محافظة الإسكندرية ما تم تداوله من إشاعات عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول تعطيل الدراسة غدًا.

وتناشد المحافظة المواطنين بالتأكد من مصدر الأخبار قبل نشرها أو نقلها أو تداولها، والتعامل من خلال المصادر الرسمية للمحافظة، بالتحديد فيما يخص قرارات تعطيل الدراسة في أوقات النوات التي تضرب الإسكندرية.

حالة طقس الإسكندرية غدا

ومن المتوقع غدا الاثنين الموافق 20 نوفمبر ان تشهد مناطق من محافظة الاسكندرية امطار خفيفة إلى متوسطة خلال الساعات الاولى وحتى فترة الفجر تخف شدتها تدريجيا مع تقدم ساعات النهار على ان تنتهي فرص الامطار من بعد فترة الظهيرة، بحسب ما نقلته شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن هيئة الأرصاد الجوية.

كما يستمر نشاط الرياح على سواحل البحر المتوسط، وتصل سرعتها من 50-60 كم/ س، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الامواج يتراوح من 3 - 4 امتار.