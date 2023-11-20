بطلا تنس الطاولة بكفر الشيخ يحصدان المركز الثاني على مستوى الجمهورية

كرّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، الطالب محمود بهاء الشافعي، بمدرسة الشهيد حمدي، والطالب أحمد محمد أنس، بمدرسة علي عبد الشكور الرسمية للغات، لفوزهما بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية، في بطولة زوجي تنس الطاولة، ومنحهما شهادتي تقدير.

كما كرّم وكيل الوزارة، مدرب الطالبين، ومسؤولي التربية الرياضية، وذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك، بحضور مصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، ووائل بشته، موجه عام التربية الرياضية، وبسيوني رمضان داود، الموجه الأول بإدارة شرق كفر الشيخ ومدرب الطالبين.

وكيل «تعليم كفر الشيخ» يوجّه نصائح للطالبين

ووجّه وكيل الوزارة، عدة نصائح للطالبين، منها الحرص على ممارسة الرياضة، والاهتمام بالغذاء الصحي المناسب، مع التحلي بأخلاق الرياضيين من عزم ومثابرة، وتقبل المكسب والخسارة، واحترام الخصم والعمل دومًا على تحسين مستواهما.

تنمية مهارات الطالبين

وأثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على الدور الهام الذي قام به المدربون من تنمية مهارات الطالبين، وتأهيلهما بالشكل الذي مكنهما من الحصول على المركز الثاني على مستوى الجمهورية.

وأشاد وكيل الوزارة، بسيوني داود، بتوجيه التربية الرياضية بإدارة شرق كفر الشيخ، مقدمًا الشكر لوائل بشته، الموجه العام، لجهوده المميزة في كافة المجالات، مما أثمر عن حصاد العديد من بطولات ومراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.