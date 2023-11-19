انطلاق فعاليات منتدى شباب الدلتا للألعاب الرياضية بالمنصورة

انطلقت فعاليات منتدى شباب الدلتا النسخة الثانية، بالقاعة الكبرى بنادي الحوار الرياضي، عبر الفيديو «كونفرانس»، إذ دشنه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي ينفذه الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، عبر تقنية الاتصال المرئي، بعد إطلاقه رسميًا بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالقاهرة.

انطلاق فعاليات منتدى الشباب بالدقهلية

وبحسب بيان صادر من مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، تتناول ورش العمل وجلسات المنتدى، عددًا من المحاور منها، الأطروحات الشبابية، الاقتصاد وتمكين الشباب، والاستثمار، التأهيل الشبابي لمتطلبات سوق العمل الحديثة، التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ريادة الأعمال ومستقبل الشركات الناشئة، الإعلام الرقمي واستخدام السوشيال ميديا، أهيل الكوادر المجتمعيه للمساهمة في صناعه القرار، والتي ستخرج بعدد من التوصيات والمخرجات، التي تهدف تنمية المجتمع والشباب، في عدد من المناحي، ثشمل المجالات الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي والسياسي، وكذلك ريادة الأعمال.

إعداد جيل من الكوادر الشبابية

أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، أهمية منتدى شباب الدلتا في نسخته الثانية، لدور الشباب الفعال في عملية التنمية في المجتمع، وتولي وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اهتماما كبيرا بالكيانات الشبابية، على مستوى الجمهورية، بهدف إعداد جيل من الكوادر الشبابية يكون مؤهلًا بالعلم والمعرفة، واعيًا ومستنيرًا يعمل لمصلحة مجتمعه ووطنه.

ويعتبر المنتدى، منصة تثقيفية حوارية لشباب الدلتا، لنخرج منها بتوصيات حقيقية تخدم محافظات الدلتا، ويتشارك شباب المحافظات في العطاء والبناء، تحت شعار «شباب قادر، يبدع، يقـود».

تأتي فعاليات تدشين منتدى شباب الدلتا النسخة الثانية بالدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ودعم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب.