وفاة الممثل البريطاني جوس آكلاند عن عمر ناهز الـ95 عاما

توفي الممثل البريطاني جوس آكلاند المعروف بأدواره في أفلام «Lethal Weapon 2» و«Mighty Ducks» بالإضافة إلى «White Mischief»، وذلك عن عمر يناهز الـ 95 عاما، وفقا لما أعلنه وكيل أعماله وصديقه بول بيرسون لصحيفة «هوليوود ريبورتر».

وأوضح وكيل أعمال الفنان الراحل جوس آكلاند، تفاصيل وفاته، قائلا: «توفي آكلاند بسلام بسبب كبر سنه، محاطًا بعائلته، لقد كان واضحًا ومثقفًا حتى النهاية، لقد أحببته بشدة، وبالنسبة لي، فهو السبب وراء وجود كلمة (عظيم) في القاموس».

ووصف الممثل الراحل بأنه «الأب المحب» في بيان صدر عن عائلته، جاء فيه: «بصوته المميز وحضوره المهيمن، أضفى آكلاند قوة وجاذبية فريدة من نوعها على أدواره، سيظل في الأذهان كواحد من أكثر الممثلين الموهوبين والمحبوبين في بريطانيا».

من هو الممثل البريطاني جوس آكلاند؟

ولد سيدني إدموند جوسلين أكلاند في 29 فبراير 1928، درس في المدرسة المركزية للخطابة والدراما، وقف للمرة الأولى على المسرح عندما كان عمره 17 عامًا في «The Hasty Hart»، ظهر الممثل لأول مرة في دور مساعد في فيلم «Ghost Ship» للمخرج فيرنون سيويل عام 1952، ولكن بعد ذلك، استغرق الأمر ما يقرب من عقد من الزمن حتى يعود إلى الشاشة الكبيرة.

تزوج من زميلته الممثلة روزماري كيركالدي في أغسطس 1951، وتوفيت في يوليو 2002، وأنجب الزوجان سبعة أطفال، توفي أحدهم في عام 1982، وقبل رحيله كان يعيش برفقة أبناءه الـ 6 و32 حفيدًا وثمانية أبناء أحفاد.