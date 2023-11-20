الطقس السيئ والأمطار خطر على الطرق.. اعرف أرقام الإغاثة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض عدّة محافظات إلى موجة من الأمطار الغزيرة والرعدية، التي تمتد خلال ساعات النهار لتصل إلى القاهرة والجيزة، في ظل موجة الطقس السيئ الذي تشهده البلاد حاليا.

تحذير الأرصاد والمرور من حوادث الطرق

وطالبت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات والمواطنين الموجودين على الطرق المختلفة، بالحرص الشديد أثناء القيادة تجنبًا لتعرضهم للحوداث، ونشرت الإدارة العامة للمرور، أرقام الهواتف للإبلاغ عن أي حوادث على الطرق داخل القاهرة الكبرى والمحافظات.

أرقام الإغاثة لحوادث الطرق

وتحرص الإدارة العامة للمرور على نشر سيارات الإغاثة المرورية على الطرق الرابطة بين المحافظات والطرق الإقليمية والصحراوية والسريعة، لمساعدة المواطنين وقائدي المركبات الذين يواجهون أي حدوادث على الطرق بسبب الأمطار الشديدة او الشبورة الكثيفة، وهي كما يلي.

- رقم 01221110000.

- رقم 136

- رقم 144

- رقم 01155554444

- رقم 01205344444

نصائح وزارة الصحة لمواجهة حوادث الطرق

ووجّهت وزارة الصحة، عددا من النصائح لقائدي المركبات والمواطنين على الطرق، لمواجهة أي حادث بسبب الأمطار الغزيرة والشبورة الكثيفة، جاءت كما يلي.

- إذا ظهر حادث يلزم إيقاف السيارة بحذر في منطقة آمنة وبعيدة تماما عن مسار السيارات من الخلف.

- تشغيل الأضواء التحذيرية حال وقوع حادث.

- ابتعد عن مسار السيارات السريعة.

- الاتصال سريعا بالإسعاف على رقم 123.