«معلومات الوزراء» يوجه 10 نصائح للتحول نحو «اللاورقية».. أفكار صديقة للبيئة

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء أن الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية؛ تزايد كونها حقًا أصيلًا للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أنه إذا علمنا أن ملايين الأشجار تُقطع يوميًا لإنتاج أوراق ينتهي الحال بمعظمها إلى سلة المهملات.

عدة شركات أصبحت «لاورقية» بنسبة وصلت إلى 100%

وأوضح مركز المعلومات فى تقرير صادر عنه عبر«فيس بوك» أن عدة شركات أمعنت في تنفيذ هذا التوجُّه، وأصبحت «لاورقية» بنسبة وصلت إلى 100%.

ولفت المركز إلى أن متوسط استهلاك الموظف نحو 10 آلاف ورقة سنويًا، بمتوسط تكلفة حوالي 80 دولارًا سنويًا، كما أن 75% من الأوراق المستخدمة في المكاتب ينتهي بها الأمر إلى سلة المهملات، و200 مليون شجرة تُقطع يوميًا من أجل صناعة الأوراق.

ووجه المركز عددا من النصائح لتقليل استخدام الأوراق سواء في المنزل أو مكاتب العمل، كالتالي:

1- جمع كافة المستندات الورقية، وحوّل الأوراق الضرورية إلى نسخ رقمية على جهازك أو هاتفك.

2 - استخدم التطبيقات الإلكترونية المؤمنة للتراسل، وتسهيل القيام بالمهام الإدارية، وتدوين المهام والأولويات والملاحظات اليومية بدلا من استخدام الورق، وإرسال وتخزين الملفات إلكترونيًا دون الحاجة للطباعة.

3- استخدم طابعة واحدة متعددة الوظائف؛ فمن شأن ذلك توفير طاقة بنسبة P% تقريبا مقارنة بالاستهلاك السنوي المُجَمَّع لكل خاصية أو منتج فردي على حده.

4- تعزيز «سلوك الطباعة المسؤول» بقصر الطباعة الورقية على الأوراق الضرورية فقط، وتقليل أعداد الطابعات لأقل عدد ممكن.

5 - استخدم خواص الطباعة التي تُقلّل هدر الورق، وتوفّر استهلاك الكهرباء، وأبرزها خاصية الطباعة على الوجهين.

6- توسع في استخدام الفواتير الإلكترونية مثل الغاز والكهرباء والمياه والهواتف، بديلاً عن الفواتير الورقية.

7- استخدم تطبيقات الكتب والأجهزة اللوحية لتقليل استخدام الكتب والمجلات الورقية، والتي تساعد المستخدمين على تكبير حجم الخط أو تقليله عند الضرورة.

8- توقف عن طباعة الكروت الشخصية، واستبدلها بالكروت الإلكترونية على التطبيقات المتاحة.

9- التوسع في استخدام التوقيع الإلكتروني ورقمنة الأوراق كبديل عن التوقيع الورقي التقليدي.

10- تخلّص من الأكواب الورقية ذات الاستخدام الواحد، واستبدلها بأكواب متعددة الاستخدامات.