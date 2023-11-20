«بيطري الشرقية»: تحصين 253 ألف طائر ضد الأمراض

أكد الدكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة الدواجن وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية بالمديرية قامت خلال شهر أكتوبر الماضي بتحصين 121 ألفا و810 طيور بالأجر ضد مرض إنفلونزا الطيور، و94 ألفا و 200 طائر ضد الأمراض الوبائية الأخرى، و37 ألف طائر بالحضانات بإجمالي تحصين 253 ألفا و10 طيور ضد مرض إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية الأخرى بمعرفة لجان التحصين.

المرور على المنازل والمزارع

وقال «متولي» إن اللجان قامت بالمرور على 1850 منزلا بالقرى والمدن ومزارع الدواجن، كما تم سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن «79 مزرعة» من خلالها تم أخذ مسحات للفحص «500 مسحة» لإجمالي عدد طيور 253 ألفا و10 طيور، بالإضافة إلى استخراج 634 تصريح ما قبل البيع، وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها، وتمت المتابعة الصحية البيطرية لـ24 مزرعة سمكية

ندوات إرشادية للمزارعين

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية متمثلة في إدارة الإرشاد بالمديرية وأقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية، قامت بتنظيم 475 ندوة وجولة إرشادية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة 1100 لقاء إرشادي مباشر مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى، 95 لقاء مكتبيا للتوعية بمرض إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان والحيوان.