تحرير محاضر لعدة مخابز بلدية في حملات تموينية بالشرقية

شنت مديرية التموين بالشرقية، حملة تموينية في قطاع الجنوب، بالاشتراك مع حملة منيا القمح، برئاسة علي عبد المحسن، بالمركز والقرى التابعة له، وأسفرت عن تحرير محاضر وضبط المخالفين.

تكثيف الحملات الرقابية

وقالت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، لـ«الوطن»، إن المديرية تكثف الحملات الرقابية التموينية لضبط الأسواق وعدم التلاعب بقوت المواطن المصري، مشيرة إلى شن حملات في قطاع الجنوب.

تحرير محاضر لمخابز بلدية

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر لصاحب مخبز بلدي لمخالفة تجميع دقيق بلدي مدعم، فيما تم ضبط آخرين لتصرفهما في أجولة دقيق مدعم لبيعها في السوق السوداء، فيما تحرر محضر لـ6 مخابز بلدية لإنتاجها رغيف الخبز ناقص الوزن، فيما تحرر محضر لمخبز بلدي لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر لمالك مخبز بلدي لعدم نظافة عجان الخبز وعدم نظافة أدواته.

وأشارت وكيل الوزارة إلى أن الرقابة تأتي تنفيذا لدور الرقابة التي تؤكد عليها الدولة وتنفيذا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، ولردع المخالفين واتباع الطرق القانونية لسلامة المواطنين وأمنهم الغذائي.