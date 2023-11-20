«معلومات الوزراء»: 99 مليار دولار إجمالي إيرادات مصر من النقد الأجنبي في 2022 /2023

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سعي مصر منذ سنوات إلى تنويع مصادر دخلها القومي، وزيادة إيراداتها من النقد الأجنبي، من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

ارتفاع إيرادات مصر من مصادر النقد الأجنبي

وأشار المركز على الصفحة الرسمية عبر «فيس بوك» أن الاقتصاد المصري حقق خلال العام المالي 2022/ 2023 تقدمًا ملحوظا في هذا الصدد، إذ ارتفعت إيرادات مصر من مصادر النقد الأجنبي مقارنة بالعام المالي السابق.

المصادر الرئيسية للتدفقات النقدية الأجنبية 2022-2023

وأوضح المركز أن هذا الارتفاع يأتي نتيجة الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية، والتي ركزت على تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الصادرات، وجذب السياحة، موضحا مايلي:

- 99 مليار دولار إجمالي الإيرادات.

- 40 % نسبة الصادرات.

- 14 % نسبة السياحة.

- 22 % نسبة تحويلات العاملين بالخارج .

- 10 % نسبة الاستثمارات .

- 14 % مصادر أخرى.