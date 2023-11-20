فيروس «فيفا» يضرب 3 أندية كبرى.. خطر يداهم هالاند وفينسيوس

لم يكن التوقف الدولي، الفترة المحببة للأندية في الدوريات كافة، التي تجبر على توديع أهم ركائزها الأساسية في فترات محددة من الموسم؛ لتلبية نداء المنتخب الوطني في المحافل الدولية، وفقًا لأجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ريال مدريد يخسر النصيب الأكبر

ريال مدريد لا يفوت فترة توقف دولي إلا وحصد إصابة كبيرة ومؤثرة، إذ بات مهددًا بغياب طويل للبرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي يعاني في الوقت الحالي من إصابة ألمت به أثناء المشاركة، رفقة منتخب بلاده أمام كولومبيا في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، إذ يعاني من تمزق في وتر ساقه اليسرى.

الملكي كان له نصيب الأسد، إذ حصد إصابة أخرى باسم الفرنسي إدواردو كامافينجا، الذي أصيب قبل المشاركة في المباريات، أثناء المشاركة في تدريبات منتخب فرنسا، بعد الانضمام إلى معسكر المنتخب، ليتعرض أيضًا إلى تمزق في الرباط الجانبي الخارجي لركبته اليمنى، على أن يغيب فترة لا تقل عن شهرين.

هالاند مهدد بالغياب عن قمة ليفربول

تلك المرة الإصابة عرفت طريقها جيدًا نحو العناصر الأساسية في كل فريق، إذ بات مصير النرويجي إيرلينج هالاند مهددًا مع مانشستر سيتي، في قمة ليفربول، بعد الإصابة التي ألمت به على مستوى الكاحل، أثناء مشاركته رفقة منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم، أمام سكتلندا، في اللقاء الذي حسمه التعادل بثلاثية لكلا المنتخبين.

ضربة موجعة لبرشلونة بسبب جافي

الإصابة الأقوى كانت من نصيب برشلونة، الذي يعاني لاعبه جافي في الوقت الحالي، من تمزق في الرباط الصليبي، تعرض له أثناء المشاركة مع منتخب إسبانيا، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، لينتهي موسمه بشكل رسمي مع البلوجرانا، ويغيب على إثر تلك الإصابة فترة لا تقل عن 8 أشهر.