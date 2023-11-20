ورش عمل في مراكز الشباب بالدقهلية ضمن مشروع «سفراء ضد الفساد»

أعلنت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، تنظيم ورش عمل لمشروع «سفراء ضد الفساد»، ضمن مشروعات الدفعة الثانية للخطة المحلية لقسم تنمية النشء لعام 2024/2023 داخل مركز شباب السعدية.

ورش «سفراء ضد الفساد» بالدقهلية

وأشارت «عثمان»، في بيان، أن الورشة بدأت من خلال مصباح عاشور رمضان رئيس قسم تنمية النشء بإدارة شباب شربين بالترحيب بالنشء المشارك فى هذا المشروع، وألقى كلمته عن مفهوم سفراء، وعن الدور الذى يقوم به متناولآ بعض الموضوعات الخاصة بالمشروع مثل محاربة الغش والحد من العنف والمسئولية والتمييز والحد من التحرش والحفاظ على الممتلكات العامة.

وأشارت إلى أن الورش تعمل على رفع مستوى وعي الطلائع بخطورة الفساد وأهمية مكافحته، وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وتمكين الطلائع بمراكز الشباب المختلفة لمقاومة الفساد في حياتهم اليومية، والوقوف ضد أي فكر تطرفي، وعدم الانسياق وراء الأفكار الهدامة للوطن.

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أن الورش تهدف إلى زيادة ارتياد الطلائع داخل مراكز الشباب وتعزيز روح الولاء والانتماء للمؤسسات الشبابية والتربوية ولأسرهم مما يولد لديهم حب الوطن والتغيير الايجابي للأفضل، إضافة إلى تمكين جيل جديد من طلائع مصر لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل المجتمع المصري لخلق مجتمع مصري متماسك.