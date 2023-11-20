مبادرة «هيـا نقرأ» بـ«تجارة جنوب الوادي»

استقبلت كلية التجارة بجامعة جنوب الوادي، اليوم الاثنين، مكتبة مصر العامة المتنقلة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، والدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور صدام حسين أحمد، وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب.

ضمت المكتبة المتنقلة، العديد من الكتب في شتى المجالات، والتي تم إتاحتها لطلاب الكلية تحت شعار «هيا نقرأ».

وصاحب المكتبة المتنقلة، وفد رفيع من مكتبة مصر العامة، برئاسة الأستاذة شرين العدوي، مديرة المكتبة، وعضوية السادة ممثلي أقسام وإدارات مكتبة مصر العامة بقنا.

وفي النهاية، استمع الطلاب إلى شرح تفصيلي لكافة الخدمات التي تقدمها المكتبة لطلاب الكلية خاصة وطلاب الجامعة عموماً.