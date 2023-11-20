زعيم الأغلبية بالنواب: نقف صفا واحدا خلف الرئيس السيسي للحفاظ على أمن مصر

قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، إن مجلس النواب يعبر عن شعب مصر الرافض لسياسة الاحتلال الإسرائيلي ضد الدولة الفلسطينية والذي انتفض بالكامل وملأ الشوارع والميادين داعما للقيادة السياسية ضد قصف غزة.

نقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الإثنين، أننا نقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية وخلف الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الذي استطاع أن يعبر عن ضمير شعب مصر وعبر عن رأي الشعب المصرى بكل وضوح.

فوضنا الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على الأمن القومى لمصر

وتابع النائب عبد الهادى القصبي: «فوضنا الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على الأمن القومى لمصر ودعم القضية الفلسطينية، وهناك مجازر ترتكب وقتل للأطفال وشيوخ ونساء ومستشفيات تهدم وقتل للمرضى تتنافى مع كل القوانين الدولية والإنسانية».