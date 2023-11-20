مايا دياب: الأماكن المقدسة لم تسلم من قصف إسرائيل لجنوب لبنان

هاجمت الفنانة مايا دياب عبر موقع التدوينات القصيرة إكس، العدوان الإسرائيلي بعد الهجمات علي جنوب لبنان واستهداف كنيسة مار جرجس.

وكتبت مايا دياب: «اليوم وللأسف كان الدور على الكنائس فحتى الأماكن المقدسة لم تسلم من ضربات العدو الإسرائيلي، كنيسة مار جرجس في يارون جنوب لبنان كانت الهدف إلى متى سيبقى جنوب لبنان ساحة حرب مفتوحة !! والى متى سيبقى اللبنانيون يهجَّرون من منازلهم قسرًا ليحموا نفسهم من حرب لا تعرف الرحمة.. الله يحمي جنوب لبنان كنيسة مار جرجس».

اليوم وللأسف كان الدور على الكنائس فحتى الأماكن المقدسة لم تسلم من ضربات العدو الاسرائيلي ، كنيسة مار جرجس في يارون جنوب لبنان كانت الهدف ..

الى متى سيبقى جنوب لبنان ساحة حرب مفتوحة !! والى متى سيبقى اللبنانيون يهجَّرون من منازلهم قسرًا ليحموا نفسهم من حرب لا تعرف الرحمة ..

الله… — Maya Diab (@mayadiab) November 20, 2023

مايا دياب تدعم بلدها لبنان

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نعت الفنانة مايا دياب منذ ايام عبر موقع التدوينات القصيرة «x» شهداء مجزرة جنوب لبنان التي راح ضحيتها العديد من ابناء لبنان وكتبت يوم أمس: «طالت جنوب لبنان وتحديدا بلدة ⁧‫عيناتا‬⁩ وتنضم للمجازر التي تُرتكب بحق أهل غزة يوميًا من قبل هذا العدو الهمجي.. عائلة كاملة، 3 ملائكة صاروا بالسماء لم يختاروا ان يصبحوا شهداء ولا ضحايا ، كان بدهم يعيشوا حياة حلوة وكريمة ببلد آمن اسمه لبنان ولكن الحقيقة للأسف تقول عكس ذلك. لبنان بلد الوجع والحرب اللي ما وقفت فيه ولا يوم».