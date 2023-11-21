تحرير 16 محضرا تموينيا في حملات بمركزي الرياض وبيلا بكفر الشيخ

شنت الإدارة التموينية بمركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، بالتنسيق مع مجلس مدينة بيلا، برئاسة جمال ساطور، عدة حملات للتفتيش على المحلات التجارية، ومحلات بيع الأسماك والدواجن، أسفرت عن تحرير 9 محاضر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حملات تموينية في مركز الرياض

كما شنت الحملات التموينية التابعة لمجلس ومركز مدينة الرياض، حملات تموينية على المحلات التجارية والأسواق، برئاسة جمال عيسى، رئيس المجلس، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر، والتي تضمنت 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و4 محاضر شهادات صحية، تم اتخاذ اللازم حيال تلك المخالفات وإخطار جهات الاختصاص.

رقابة ومتابعة للأسعار

يذكر أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجه رؤساء المدن والمراكز بضرورة متابعة حركة الأسعار بشكل متواصل، والمرور على الأسواق من خلال لجان تموينية تعمل على مدار الأسبوع، وكذلك المرور على مخابز العيش البلدي المدعمة، وكافة محلات بيع اللحوم الحمراء والألبان ومحلات الجزارة، بهدف ضبط حركة الأسعار.