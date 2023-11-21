«الاتصالات»: 102% نسبة نمو سوق ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر

أكد الدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي، أن قيمة منظومة الشركات الناشئة في مصر بلغت نحو 8.3 مليار دولار، ونسبة نمو سوق ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر بلغت102%.

وأضاف خلال ندوة «النظام البيئي لريادة الأعمال في مصر» التي انعقدت على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا، أن متوسط النمو العالمي لسوق الشركات الناشئة بلغ 47%، بينما بلغ حجم نمو السوق في مصر 102%، ما يضعنا ضمن قائمة دول القمة في منطقة الشرق الأوسط.

تخريج شركات ناشئة

وأشار إلى أنه لا تزال هناك فجوة بين أطراف المنظومة والتي تحتاج إلى أن تقدم الجامعات دورا أفضل، وأن يكون على أولوياتها تخريج شركات ناشئة، فضلاً عن ضرورة أن تعمل الحكومة بشكل أكبر مع الشركات الناشئة، وأن تضع الصناعات المختلفة الشركات الناشئة على أولوية أجندتها لبحث كيفية الاستفادة منها عن طريق التعاون فيما بين القطاع الخاص والشركات الناشئة.

وأضاف أن العمل الفردي لا يفيد الصناعة حاليًا، ما يتطلب ضرورة تضافر وتكامل الأطراف المنظومة بشكل أكثر تأثيرًا.

الشركات الناشئة التي لديها حلول وأفكار

وأوضح أن أبرز التحديات تتمثل في إتاحة المواهب والموارد البشرية الكفء والتي لديها فكر ريادة الأعمال، بالإضافة إلى ضرورة أن تقوم الجامعات والمدارس بتدريس مناهج ريادة الأعمال وزيادة الوعي بأهمية هذا السوق، كما يمثل التحدي الأعظم في انفتاح الأسواق لمساعدة الشركات الناشئة على النمو.

وأشار إلى أن ذلك يتطلب ضرورة أن تعمل الشركات العالمية والكبيرة داخل مصر مع الشركات الناشئة التي لديها حلول وأفكار دائمًا ما تكون خارج الصندوق، خاصة وأن معظم الشركات تعمل مع قطاع الشركات الناشئة تحت مسمى المسئولية المجتمعية وهو غير مجد، ولا يوفر عملية الاستدامة، مؤكدًا أن الشركات الناشئة لديها دور كبير لمساعدة الدولة في تنفيذ استراتيجيتها المتعلقة بالتحول الرقمي بشرط الاعتماد عليها والوثوق بإمكانياتها.