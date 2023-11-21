«الوزراء»: 53% من المصريين مستعدون لصرف أموال إضافية لشراء منتجات صديقة للبيئة

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن وعي المصريين يزداد بأهمية الاستدامة البيئية مع انعكاسات تغير المناخ على مصر، لافتا إلى أن معظم المواطنين يتفهمون ضرورة دعم هذا المجال، فهم مستعدون لدفع تكاليف إضافية من أجل الحصول على منتجات توفر الطاقة والمياه، كما يفضل الكثيرون استخدام حقائب مصنوعة من القماش أو الورق بدلا من البلاستيك للمساهمة في حماية البيئة.

منتجات تحقق الاستدامة البيئية

ولفت المركز، وفقا لاستطلاع رأى أجراه، إلى أن هذه المظاهر تعكس عزيمة المجتمع المصري على اعتماد نمط حياة أكثر استدامة في المستقبل، مؤكدا أن الاستطلاع أجري على حجم عينة بلغ 1013 شخصا بالغا؛ بهدف التعرف على آرائهم حول الاستدامة البيئية وكيفية مساهمتهم فيها، وقد أفاد 53% من المصريين بأنهم على استعداد لدفع مبلغ مالي إضافي مقابل الحصول على منتجات أكثر اهتمامًا بالبيئة وتحقق الاستدامة البيئية، مثل: الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة والمياه، أو استخدام أكياس وشنط مصنوعة من القماش أو الورق.