تنظيم ندوة إرشادية عن التوصيات الفنية للمحاصيل الشتوية لمزارعي بلطيم

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، ندوة إرشادية عن التوصيات الفنية للمحاصيل الشتوية والاهتمام بزراعة القمح بجمعية العياش الزراعية بمركز بلطيم، وذلك بتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك في إطار تعليمات الدكتور ناجح فوزي غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، وإشراف الدكتور رمضان أبو جاموس، مدير إدارة بلطيم الزراعية، وبحضور المهندس فرج زغلول، مفتش المكافحة، والمهندسة رحاب الطبجي، مفتش الإرشاد.

توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة لزراعة المحاصيل الشتوية

وتناولت الندوة أهمية توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة لزراعة المحاصيل الشتوية، وأهم الأصناف الحديثة، وأنسب مواعيد للزراعة، وكيفية الاستغلال الأمثل لوحدة المساحة الزراعية، لتحقيق العائد الإنتاجي الأعلى للمزارع، وأهم التوصيات الفنية لزراعة المحاصيل الشتوية.

كما تم خلال الندوة فتح باب المناقشات مع المزارعين، والرد على شكواهم الخاصة بالإنتاج الزراعي، وتناول المشاكل والمعوقات التي تواجههم، وطرح أهم الحلول لمشاكلهم.

استمرار تنفيذ الندوات الإرشادية لتوعية وتثقيف المزارعين

ومن جانبه، أكد الدكتور ناجح فوزي غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، استمرار تنفيذ الندوات الإرشادية بجميع الجمعيات والإدارات الزراعية علي مستوي المديرية، لتوعية وتثقيف المزارعين، وتقديم النُصح والإرشاد لهم، لإنجاح موسم زراعة المحاصيل الشتوية.