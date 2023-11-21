ضخ كميات كبيرة من السكر في محلات الجملة بدكرنس.. 27 جنيها سعر الكيلو

قامت الدكتورة آمال بركات، رئيس مجلس مدينة دكرنس بالدقهلية، بتوزيع أطنان من السكر على عدد من المحلات التجارية والجملة وبيعها بسعر 27 جنيها فقط للكيلو، في نطاق مركز المدينة وعدد من القرى، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن ومحاربة جشع التجار، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن مبادرة بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

توزيع أطنان السكر على عدد من محلات الجملة

وأكدت رئيس مجلس مدينة دكرنس، في بيان، أن هذه المبادرة أطلقنا عليها «مبادرة محاربة الغلاء» وهي تابعة لرئاسة مركز المدينة، وهدفها بيع السكر بأسعار مخفضة للمواطنين، وبلغ سعر كيلو السكر 27 جنيها فقط، وتم توزيع أطنان من السكر على عدد من محلات الجملة والمنافذ في نطاق المدينة والقرى المجاورة.

ضخ كميات كبيرة من السكر بسعر ثابت

وفي ذات السياق، قال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن»، إنه في حال نفاد السكر من المعارض المخفضة أو المنافذ يتم ضخ كميات أخرى بسعر ثابت وموحد وهو 27 جنيها فقط، وهناك قرارات من رئاسة مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة على أسعار السلع الغذائية في المعارض والمنافذ التي تبيع بأسعار مخفضة وتحديدا السكر.

وأضاف أنه في حال المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين، وهذا الهدف من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو مواجهة جشع التجار ومحاربة الغلاء، بإنشاء مثل هذه المعارض والمنافذ وكذلك عمل مبادرات، مثل توزيع أطنان من السكر على عدد من محلات الجملة في مدن المحافظة وبيعها بسعر أقل للمواطنين بإشراف مديرية التموين.